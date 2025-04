Sessão de Sábado exibe Hoje (05/04) na Globo, O Inferno De Dante, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Posted on

Por MRNews Quem é o Foguinho no The Masked Singer Brasil? Público especula identidade do participante A quinta temporada do The Masked Singer Brasil está celebrando os 60 anos da teledramaturgia da TV Globo, trazendo personagens icônicos para o palco. Entre eles, está Foguinho, inspirado no famoso papel de Lázaro Ramos em Cobras & Lagartos […]