Seis brasileiros vão direto à 3ª fase da etapa da WSL em El Salvador

Seis dos 10 surfistas brasileiros que disputam a etapa de El Salvador, da Liga Mundial de Surfe (World Surfe League-WSL) já carimbaram vaga direta na terceira terceira fase (round 3). Nesta quinta-feira (3), segundo dia de competição na praia de Punta Roca, no Oceano Pacífico, teve classificação de Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Ian Gouveia e Deivid “DVD” Silva. Eles se juntaram a João “Chumbinho” Chianca e Yago Dora que avançaram na quarta (2), quando começou a primeira fase das baterias masculinas. No entanto, elas foram interrompidas devido à piora das condições do mar e só foram retomadas hoje (3). No feminino, o Brasil conta apenas com Luana Silva, que ainda não estreou.

O primeiro a avançar nesta quinta (3) foi o potiguar Ítalo Ferreira, atual líder do ranking, que competiu com o australiano George Pittar e o anfitrião Bryan Perez. Com ondas muito espaçadas, Pittar começou melhor, surfando uma onda que valeu nota 7.00, a mais alta até que Ítalo, a 10 minutos do fim da bateria, cravou um aéreo e uma série de manobras. Foi o suficiente para o brasileiro, campeão mundial e primeiro surfista campeão olímpico na história, conseguir nota 8.00 e totalizar 14.67, avançando à terceira fase em primeiro lugar. O australiano (14.17) também se classificou e Perez (8.80) foi para a repescagem.

Depois foi a vez do bicampeão mundial Filipe Toledo e Ian Gouveia brilharem na bateria, que teve também o mexicano Aln Cleland. Filipinho avançou na liderança, ao totalizar 15.77, o maior somatório até o momento em El Salvador, e Gouveia (10.90) assegurou a segunda vaga. Cleland (10.34) foi para a repescagem.

Na última etapa do dia, teve dose dupla de paulistas: Miguel Pupo e Deivid DVD. Eles competiram com o do norte-americano Jake Marshall, que avançou em primeiro lugar, com total de 12.16. Por muito pouco Pupo não se classificou em segundo lugar, mas no último minuto da bateira, DVD o ultrapassou com somatério de 9.56 – Pupo totalizou 9.29 e disputará a repescagem.

Outros três brasileiros também vão brigar na repescagem para garantir presença na terceira fase: Alejo Muniz, Edgard Groggia e Samuel Pupo (irmão de Miguel Pupo).

Após o término do torneio masculino, teria início a disputa das baterias femininas, mas a maré baixa causou a interrupção da competição em El Salvador. Luana Silva é a única representante brasileira no torneio feminino, após a gaúcha Tatiana Weston-Webb anunciar uma pausa na carreira até o fim deste ano, para cuidar da saúde física e mental.

A janela de competições da etapa de El Salvador vai até 12 de abril.