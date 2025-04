Posted on

Todos os beneficiários de bolsas e auxílios do programa UAB devem realizar o cadastro no sistema até 20 de abril A equipe da CAPES selecionou o IFSP para implantar uma nova plataforma, o Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA), com abordagens específicas para atender às necessidades do Programa da Universidade Aberta do Brasil […]