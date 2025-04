Regiões oeste e sul receberam Operação Casa Limpa

Posted on

O Parque das Nações Indígenas se tornou o palco de uma importante iniciativa de conscientização no domingo (25): o Março Azul. Organizado pela Sobed/MS (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva de Mato Grosso do Sul), com apoio fundamental do Governo de Mato Grosso do Sul, o evento reuniu médicos, profissionais de saúde e membros da comunidade […]