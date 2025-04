Prefeitura realiza capacitação com cozinheiros para melhorar qualidade do serviço prestado à população

Uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, na tarde desta sexta-feira (4), a capacitação ‘Mãos que Cuidam: boas práticas para cozinheiros’, ministrada pela diretora de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Alline Grisi.

Participaram do momento os cozinheiros e cozinheiras que trabalham nos Centros de Referência da Cidadania (CRCs), casas de acolhimento, serviços para pessoas com deficiência, Centro Dia, Centro de Microcefalia, Centro de Inclusão e Centro Pop, todos equipamentos administrados pela Sedhuc.

A secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, ressaltou a importância da parceria entre as secretarias e o quanto a capacitação vai melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado para a população. “A Prefeitura de João Pessoa, como sempre, pensando em cuidar das pessoas, e aí nós vimos essa possibilidade de uma parceria. Nós já recebemos alimentos doados por meio do Banco de Alimentos, mas aprofundamos isso trazendo para as nossas cozinheiras, para as nossas unidades, como manusear, como cuidar dessa alimentação que chega”, disse.

Durante a capacitação foram abordados a introdução à segurança alimentar, a higiene pessoal e manipulação segura dos alimentos, reaproveitamento seguro dos alimentos e o que pode ser aproveitado, como cascas, talos, folhas, bagaços e polpas, ajudando a otimizar e a variar as possibilidades e cardápios oferecidos.

“Essa parceria Sedes e Sedhuc vem a agregar na parte da segurança alimentar para que a gente esteja orientando e fazendo essas oficinas com os profissionais que manipulam os alimentos. São oficinas importantes para que os manipuladores tenham a consciência de que realmente eles estão lidando e principalmente cuidando de vidas através dos alimentos. Continuaremos as capacitações e teremos ainda mais conteúdo para agregar nesta parceria”, reforçou Alline Grisi.

O cozinheiro Eraldo Nascimento trabalha na Casa de Passagem do Idoso e também destacou o quanto é importante se manter atualizado sobre como manipular e aproveitar os alimentos. “Eu achei ótimo. Escutamos tudo e vamos melhorar bastante o nosso trabalho, principalmente em termos da higiene, que é o que a gente deve prestar mais atenção, de estar sempre lavando as mãos”, afirmou.

Serviços – O Município dispõe de espaços de acolhimento que fazem parte da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, atendendo ao público entre 19 e 59 anos de idade, nas Casas de Acolhimento e nos Centros de Referência Especializado para população em Situação de Rua (Centro Pop). Além do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoa com Deficiência (CRMIPD) que presta assistência especializada a crianças e adolescentes com deficiência auditiva, visual, intelectual e oferece apoio às famílias.

As unidades representam um espaço de referência para o convívio em grupo e o desenvolvimento de relações de solidariedade e respeito. Com o desenvolvimento de vivências para o alcance da autonomia, do bem-estar e estimular, além disso, a participação social de usuários e familiares.