Prefeitura irá apresentar ações de 100 dias de governo

Paula Pessoa





Secretaria de Governança

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Governança, reuniu um grupo de trabalho que, no último mês, compilou informações e dados sobre as metas do Plano de Governo cumpridas nos 100 primeiros dias da administração municipal.

Foram realizadas cerca de 20 reuniões, incluindo visitas às secretarias municipais e autarquias da Prefeitura, com membros da comissão de Governança e técnicos das secretarias municipais.

Durante as reuniões, foram discutidas as ações realizadas nos 100 dias. As ações executadas pela administração municipal e os projetos do Plano de Governo serão apresentados à população nos próximos dias, com ampla divulgação nas mídias e encontros com grupos e entidades da cidade.



