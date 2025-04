Prefeitura de Ubatuba convoca servidores efetivos do concurso 005/2023 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A Maternidade Odete Valadares (MOV), da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) realizou, em 26/6, a primeira cirurgia de histerectomia (retirada do útero) totalmente por videolaparoscopia – procedimento minimamente invasivo que dispensa a abertura do abdômen para a remoção do órgão. A técnica é mais segura, pois oferece menor índice de infecção, sangramento […]