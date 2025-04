Prefeitura de João Pessoa abre 49 vagas para cursos gratuitos em áreas técnicas

05/04/2025 |

17:00 |

76

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) inscreve, na próxima quinta-feira (10), para cursos gratuitos de instalação e manutenção de condicionador de ar split, mecânico de manutenção de motocicleta e mecânico de manutenção de automóveis elétricos híbridos. Serão oferecidas 49 vagas no total. A oportunidade é para homens e mulheres, com idade a partir dos 16 anos.

As aulas acontecem dentro do programa ‘Eu Posso Aprender’, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de João Pessoa. As inscrições serão realizadas exclusivamente na quinta-feira, na sede da Sedest, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, Centro, das 8h às 11h.

Os cursos são para pessoas com ensino fundamental até o sexto ano. No dia da inscrição, o candidato deve levar cópia de RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade.

Vagas – Serão oferecidas 20 vagas para instalação e manutenção de condicionador de ar split; 16 vagas para mecânico de manutenção de motocicleta e 13 para mecânico de manutenção de automóveis elétricos híbridos. Além de segurança e qualidade no trabalho, esses cursos promovem conhecimento prático alinhado às necessidades do mercado atual, ajudando os alunos a construir um futuro mais estável e promissor.

A capacitação é voltada para quem deseja obter conhecimento técnico atualizado para aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Com a crescente demanda por profissionais qualificados nesses setores, os alunos que se especializam podem garantir empregos formais ou até mesmo empreender, conquistando mais autonomia financeira.