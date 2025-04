Pato x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pato x Franca da Gama hoje, HOJE (05) as 17h10 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Pato x Franca: Livescore, Palpites e Onde Assistir ao Jogo de Hoje (05/04/2025)

Brasil – NBB | 17h10 (Horário de Brasília)

Neste sábado, 5 de abril de 2025, às 17h10 (horário de Brasília), o Pato Basquete recebe o poderoso Franca em confronto válido pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida será disputada no Ginásio do Sesi, no Paraná, e promete muita emoção entre duas equipes em momentos distintos na tabela.

Momento das Equipes

O Franca vive uma fase espetacular e chega ao duelo com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo a goleada sobre o Caxias do Sul por 117 a 57 e uma sólida atuação contra o União Corinthians. A equipe comandada por Helinho Garcia busca manter a liderança e confirmar sua posição de favorita ao título da temporada.

Já o Pato Basquete vem de uma derrota apertada para o Minas (75×72), mas vinha embalado por três vitórias anteriores, contra São Paulo, Paulistano e Brasília. A equipe do técnico Dedé Barbosa tenta surpreender jogando em casa, onde historicamente é mais forte, apesar do retrospecto negativo diante do Franca.

Últimos Confrontos Diretos (H2H)

28/10/2024 – Franca 93 x 70 Pato

17/02/2024 – Franca 97 x 65 Pato

16/11/2023 – Pato 87 x 83 Franca

31/01/2023 – Franca 88 x 82 Pato

05/11/2022 – Pato 70 x 94 Franca

Nos últimos cinco jogos entre os times, o Franca venceu quatro, com direito a vitórias por larga margem. A única vitória do Pato foi em casa, em 2023, e serve como motivação para o duelo deste sábado.

Odds das Casas de Apostas (Vitória Simples)

Casa de Aposta Pato (1) Franca (2) Betano.br 3.80 1.26 Bet365 3.10 1.33 Superbet.br 3.50 1.31 EstrelaBet 3.25 1.30 EsportivaBet 3.25 1.30

As cotações refletem o favoritismo claro do Franca, mas também mostram que uma vitória do Pato pode render bem aos apostadores mais ousados.

Transmissão ao Vivo

A partida estará disponível ao vivo em plataformas de apostas como Bet365, Betano e outras, para usuários cadastrados com saldo em conta ou que tenham apostado nas últimas 24 horas. Além disso, o jogo poderá ser acompanhado minuto a minuto pelo Flashscore.com.br, com estatísticas em tempo real.

Destaques em Quadra

Franca : Lucas Dias, Georginho e Scala são peças fundamentais no esquema tático francano.

: Lucas Dias, Georginho e Scala são peças fundamentais no esquema tático francano. Pato: O armador Matheusinho e o ala Leal vêm sendo importantes nos jogos em casa.

Palpite Supremas.com.br para Pato x Franca

Apesar da força do Pato como mandante, o Franca é amplamente favorito e deve confirmar o bom momento com mais uma vitória. A aposta segura é no Franca para vencer, mas quem busca odds maiores pode considerar um handicap -7,5 para Franca, dada a diferença técnica entre os times.

Palpite final: Franca vence por margem superior a 10 pontos.

