Novo espaço de lazer é entregue à comunidade do Jardim San Rafael

Paula Paz





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A Prefeitura de São José dos Campos entregou à população neste sábado (5) um novo espaço de lazer no Jardim San Rafael, localizado na região leste da cidade. A área, que abrange mais de 7.500 metros quadrados, foi projetada para proporcionar mais qualidade de vida e opções de lazer para as famílias da região.

O novo centro de convivência conta com diversas melhorias, incluindo o plantio de árvores nativas, amplos gramados, um parque infantil e uma moderna academia ao ar livre, com equipamentos de calistenia, que permitem a prática de exercícios utilizando o peso do próprio corpo.

Aprovação da população

O aposentado José Carlos Pereira, de 67 anos, foi um dos primeiros a aproveitar o novo espaço e ficou encantado com a novidade. Ele foi logo testar os aparelhos de calistenia, impressionando a todos com sua habilidade e força.

“Em 2006, vim a São José dos Campos visitar minha filha e acabei me apaixonando pela cidade. Comprei uma casa e me mudei. A infraestrutura daqui é excelente, e eu consigo me manter em forma treinando nos equipamentos públicos”, afirmou.

Outro exemplo de entusiasmo foi o de José Mario da Silva, de 78 anos, que acordou cedo para cuidar da saúde. “Morei por 50 anos na capital, mas vejo que os espaços públicos de São José são ótimos. Em todas as regiões da cidade, encontramos lugares como esse”, afirmou.



E não foram só os adultos que aprovaram a novidade. As crianças também se divertiram bastante nos brinquedos do parque e na Rua de Lazer. Os irmãos Kauã, Caio e Vitor, junto com sua mãe Adriele de Souza Freitas, de 29 anos, se divertiram explorando a área e deixando a criatividade fluir, seja nas pinturas ou nos brinquedos.

Inovações sustentáveis e integração

O novo espaço segue um conceito moderno de centro de lazer, criando um ambiente de convivência sustentável e integrado, promovendo o bem-estar das famílias. O projeto, que contou com um investimento de R$ 850 mil, é financiado com recursos da outorga onerosa, depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

Além do Jardim San Rafael, outros locais da cidade também têm sido beneficiados com investimentos do FMDU, como a praça da Vila Adriana, entregue no dia 29 de março, e o Espaço Verão, no Jardim Morumbi, com previsão de entrega para o dia 12 de abril.

Segurança





A segurança também foi destaque no evento, com a presença da Guarda Civil Municipal. As rondas preventivas realizadas pela Guarda, em conjunto com as demais forças de segurança, são constantes em todas as regiões da cidade, garantindo tranquilidade e bem-estar para os moradores.



