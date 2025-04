Governo de MS e Senac iniciam movimento para fortalecer cultura da inovação no Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Senac MS, dá o primeiro passo para disseminar a cultura da inovação no Estado.

Na próxima segunda-feira (7), o Centro de Convenções do Senac será palco do evento que marca o início de uma série de ações previstas em convênio firmado entre as instituições. O objetivo é engajar alunos e a comunidade escolar na busca por soluções inovadoras, impulsionar a qualificação profissional e fortalecer a economia local.

“A inovação é um dos pilares do desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. Com este convênio, estamos aproximando a educação do setor produtivo e criando um ambiente favorável à transformação de conhecimento em soluções concretas. Nosso objetivo é não apenas sensibilizar alunos e professores sobre a importância da inovação, mas também fornecer ferramentas para que eles possam aplicá-la de maneira estratégica no mercado. Investir em inovação significa investir no futuro do nosso Estado e essa parceria com o Senac é um passo essencial nessa jornada”, comentou o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, que fará a abertura do evento.

A diretora do Senac MS, Jordana Duenha, reforça o compromisso da instituição com a inovação. “A inovação é um tema em voga há um tempo e é fundamental avançar para ações concretas. Neste cenário, o convênio com a Semadesc chega em um momento essencial, em que a inovação é aplicada de forma estratégica. Com esta iniciativa, fortalecemos a conexão entre educação e setor produtivo, preparando os alunos para transformar conhecimento em projetos reais direcionados aos desafios do mercado e da sociedade”, explica.

A programação

Palestras sobre os fundamentos da inovação, sua aplicação no cotidiano, mercado e economia: o evento tem como público alunos dos cursos técnicos e de aprendizagem do Senac, além de docentes, responsáveis pela formação dos futuros profissionais.

Este é um primeiro passo. Outras ações advindas do convênio e abertas à população estão previstas com a ideia de ampliar o acesso às oportunidades ofertadas.

Firmado em 2024, o convênio entre a Semadesc e o Senac visa fomentar a inovação nos setores do comércio de bens, serviços e turismo em Mato Grosso do Sul. Com um investimento total de R$ 5.8 milhões, o programa vai estimular a adoção de práticas e processos inovadores, fortalecendo a competitividade e o desenvolvimento do Estado.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc