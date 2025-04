GCM detém homem de 64 anos por violar medida judicial e se aproximar da ex-mulher – Agência de Notícias

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Vem aí a primeira edição do ano do Trip Bike, tradicional passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de São José dos Campos que promete reunir mais de 1.000 ciclistas. O evento será no dia 2 fevereiro (domingo), com largada a partir das 7h do Parque […]