Flamengo x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (06/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Flamengo x Paulistano hoje, HOJE (06) as 11 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Flamengo x Paulistano pelo NBB: onde assistir, horário e panorama da partida – 06/04/2025

Neste domingo (6), o Flamengo encara o Paulistano no ginásio do Maracanãzinho, às 11h (horário de Brasília), pela 42ª rodada da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto marca mais um importante passo na luta do Rubro-Negro pela liderança da competição.

Situação das equipes no NBB

Na vice-liderança, o Flamengo soma 53 pontos com 23 vitórias e sete derrotas. O time carioca segue firme na perseguição ao Minas, que lidera com 56 pontos. Já o Paulistano aparece na 12ª colocação, buscando consolidar sua vaga no G-16, que garante acesso aos playoffs da liga.

O Mengão vem embalado após a vitória convincente sobre o São Paulo por 105 a 86 no último dia 3, também no Maracanãzinho. Foi a terceira vitória seguida da equipe comandada por Gustavo de Conti, que agora precisa vencer e torcer por tropeços do Minas para tentar fechar a primeira fase na ponta.

Onde assistir Flamengo x Paulistano ao vivo

O torcedor tem diversas opções para acompanhar o duelo entre Flamengo e Paulistano ao vivo:

Flamengo TV (YouTube) – gratuito

(YouTube) – gratuito Canal oficial do NBB (YouTube) – gratuito

(YouTube) – gratuito NBB Basquet Pass – plataforma de streaming (R$ 39,99 por mês)

– plataforma de streaming (R$ 39,99 por mês) UOL Play – planos a partir de R$ 19,90 mensais

Basta escolher a plataforma que melhor se encaixa no seu perfil e acompanhar a partida em tempo real.

Expectativas para o confronto

Com a base sólida de jogadores experientes como Gui Deodato, Balbi e Devon Scott, o Flamengo segue como favorito, especialmente jogando em casa, onde tem mostrado força e consistência. Já o Paulistano aposta na juventude e na velocidade para surpreender e melhorar sua posição na tabela.

Faltando apenas quatro rodadas para o fim da fase classificatória, cada partida se torna decisiva para as pretensões das equipes. O Flamengo quer manter o embalo para chegar forte nos playoffs, enquanto o Paulistano luta por uma melhor colocação para tentar avançar às fases eliminatórias com vantagem.

Ficha do jogo:

Partida: Flamengo x Paulistano

Flamengo x Paulistano Data: Domingo, 06 de abril de 2025

Domingo, 06 de abril de 2025 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro-RJ

Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro-RJ Transmissão: Flamengo TV, YouTube (canal do NBB), NBB Basquet Pass e UOL Play

Acompanhe todas as emoções do NBB e fique ligado nas atualizações do campeonato com os palpites, análises e transmissões ao vivo das principais partidas.

Programação e Onde Assistir

07 de Abril de 2025 (Segunda-feira)

Minas vs. Franca

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

08 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Flamengo vs. Paulistano

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV (para os jogos do Flamengo), NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio Municipal, Mogi das Cruzes

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

