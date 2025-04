CRB x Chapecoense Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (05/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre CRB x Chapecoense é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (05) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem CRB como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

CRB x Chapecoense: Saiba Onde Assistir, Horário e Escalações do Duelo Pela Série B 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro começa pegando fogo neste sábado, 5 de abril de 2025. Às 16h (horário de Brasília), CRB e Chapecoense se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, marcando o início da caminhada de ambas as equipes na busca pelo acesso à elite do futebol nacional. A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ Premium.

CRB busca manter embalo após título estadual

A equipe alagoana chega embalada após conquistar o Campeonato Alagoano, superando o ASA na final e levantando a taça pela 35ª vez em sua história. Comandado por Eduardo Barroca, o CRB aposta na força do elenco experiente e no apoio da torcida no Rei Pelé para começar com o pé direito na Série B.

Apesar do título local, o Galo da Praia vive momentos de oscilação na Copa do Nordeste, onde ainda briga por classificação, mas ocupa apenas a quinta colocação do Grupo A, empatado em pontos com o Fortaleza. O confronto com a Chape pode servir como termômetro para o restante da temporada.

Chapecoense tenta superar frustrações do Catarinense

Já a Chapecoense, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, chega para a Série B após uma campanha sólida no Campeonato Catarinense, mas com um gosto amargo. O time foi vice-campeão, sendo superado pelo Avaí em uma final cercada por polêmicas de arbitragem. A Chape, no entanto, quer virar a chave e focar no principal objetivo do ano: retornar à Série A.

Prováveis escalações

CRB:

Vitor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Anselmo Ramon.

Técnico: Eduardo Barroca

Chapecoense:

João Paulo; Mailton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Bruno Matias, Jiménez, Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Arbitragem

Árbitro principal : Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistentes : Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Onde assistir

A partida entre CRB e Chapecoense será exclusiva do Disney+ Premium, com imagens ao vivo direto de Maceió. A plataforma transmite jogos da Série B e é acessível por meio de assinatura.

O confronto entre CRB e Chapecoense promete muita emoção logo na estreia da Série B. Com objetivos semelhantes e elencos reforçados, as duas equipes querem começar com vitória e mostrar que estão prontas para brigar no topo da tabela desde a primeira rodada.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.