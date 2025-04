Coritiba x Vila Nova Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (05/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Coritiba x Vila Nova é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (05) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Coxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Coritiba x Vila Nova: Tudo sobre a Estreia na Série B 2025 – Onde Assistir, Escalações e Mais

Neste sábado, 5 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Estádio Couto Pereira, em Curitiba, será palco da estreia do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário é o embalado Vila Nova, campeão goiano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo exclusiva pelo Disney+.

Coritiba sob pressão

Mesmo sendo um dos favoritos ao acesso à Série A, o Coritiba chega para a Série B pressionado por maus resultados. A eliminação precoce na Copa do Brasil, após derrota para o Ceilândia-DF, e a queda nas semifinais do Campeonato Paranaense diante do Maringá, colocaram em xeque o trabalho do técnico Mozart.

A torcida espera uma resposta rápida em campo, especialmente porque o Coxa manteve boa parte do elenco e investiu em reforços pontuais visando o retorno à elite do futebol brasileiro.

Vila Nova empolgado

Do outro lado, o Vila Nova chega motivado. Após conquistar o Campeonato Goiano, vencendo o Anápolis e encerrando um jejum de quase 20 anos sem títulos estaduais, o time comandado por Rafael Lacerda também teve boa estreia na Copa do Brasil, goleando o Rio Branco-ES por 6 a 0.

A boa fase trouxe confiança ao elenco e aos torcedores, que sonham com uma campanha sólida na Série B e, quem sabe, o tão desejado acesso à primeira divisão.

Prováveis escalações

Coritiba:

Pedro Rangel; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Wallisson, De Pena e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mozart

Vila Nova:

Halls; Elias, Bernardo Schappo, Tiago e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique, Jean Mota e Diego Torres; Júnior Todinho e Bruno Mendes.

Técnico: Rafael Lacerda

Arbitragem

Árbitro principal : Lucas Canetto Bellote (SP)

: Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes : Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Aires Cossette (SP)

: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Aires Cossette (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo no Disney+, plataforma de streaming que conta com a cobertura completa dos jogos da Série B através dos canais ESPN. Assinantes podem acompanhar pelo aplicativo ou site oficial da plataforma.

Com expectativas altas de ambos os lados, Coritiba e Vila Nova prometem uma estreia eletrizante. O Coxa busca apagar as críticas recentes e mostrar sua força em casa, enquanto o Tigre quer aproveitar o bom momento para surpreender logo na primeira rodada da competição.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.