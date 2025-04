com pilar municipalista, Governo do Estado investe mais de R$ 47 milhões em Maracaju – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco no desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado investe em infraestrutura urbana para garantir mais qualidade de vida para a população. Em Maracaju, o governador Eduardo Riedel formalizou mais de R$ 47 milhões em obras de pavimentação, drenagem e a construção da pista do aeródromo municipal.

Nesta sexta-feira (4) foi autorizado o início da execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Senador Filinto Muller.

Além disso, como parte do pacote de investimentos de R$ 250 milhões do Plano Aeroviário de MS, Maracaju receberá mais de R$ 17,04 milhões para a construção de pista, área para taxiway, um pátio para estacionamento das aeronaves e cercamento do aeródromo municipal.

“É um investimento importante em equipamentos transformadores para Maracaju. A Filinto Muller, que é uma ligação aqui do centro com o bairro, no norte da cidade, um fluxo muito grande de trabalhadores. O aeródromo, com equipamento importante para atração de empresários, para vinda de pessoas, assim como o anel que está sendo feito, a rotatória para ligar aqui na João Pedro Fernandes e também ter uma outra saída de Maracaju, para o sentido de Jardim e Campo Grande. São três obras grandes que ajudam Maracaju a estruturar o seu desenvolvimento e o seu crescimento”, disse Riedel.

Para a intervenção estrutural na avenida, o Governo do Estado destina recursos próprios de R$ 26,1 milhões, com impacto na melhora da mobilidade urbana em Maracaju, com mais segurança e fluidez ao trânsito.

Além de promover melhorias na infraestrutura, a obra impulsionará o crescimento econômico e a valorização imobiliária da região, sendo considerada estratégica para o desenvolvimento do município, pois irá interligar o centro da cidade aos bairros, vilas e demais regiões de Maracaju.

“Essas obras só são possíveis com o investimento do Governo do Estado. Por isso agradeço a parceria que é a mais forte e importante para Maracaju”, disse o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan.

Os investimentos fazem parte do programa MS Ativo Municipalismo que tem como áreas prioritárias saúde, educação, infraestrutura e assistência social. O MS Ativo é uma maneira diferente de fazer gestão pública, por meio de uma parceria inovadora entre a gestão estadual e os municípios, orientada por resultados para a solução dos desafios específicos de cada cidade.

“A gente tem que se preocupar com os desenvolvimentos em cada município. Tem que ouvir prefeitos, vereadores, ouvir as lideranças da cidade para que a gente possa realizar aquilo que é mais importante. E o Governo do Estado vai atuar nas obras mais estruturantes, que ajudam a transformar o município. E isso está acontecendo nos 79 municípios do Estado”, disse Riedel.

Aeródromo

Atualmente, o aeródromo de Maracaju conta apenas com uma pista de grama, com 800 metros de comprimento. Com a implantação de uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros de extensão, o novo aeroporto terá capacidade para receber aviões de maior porte.

Também vai atender às exigências de operações comerciais e de transporte de carga, preenchendo uma lacuna de infraestrutura que há muito tempo limita a expansão logística da região. O projeto inclui taxiway, pátio de aeronaves e um cercamento operacional que seguirá os padrões da Organização da Aviação Civil Internacional.

O investimento faz parte dos esforços do governo estadual em modernizar a infraestrutura de transporte aéreo para melhorar a conectividade

da cidade de Maracaju com outras regiões, atrair novos negócios, turismo e fomentar o desenvolvimento econômico local.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom