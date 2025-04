Chuva em Ubatuba registra alagamento e queda de árvores – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Conforme previsão da Defesa Civil, Ubatuba registrou chuva intensa desde a noite de sexta-feira, 4, continuando durante toda a madrugada.

A cidade está em estado de alerta, pois os índices pluviométricos ultrapassaram os 100 mm no período de 72 horas. A previsão da Defesa Civil do estado era de 250 mm de chuva no período entre quinta e domingo – quantidade prevista, em média, para o mês todo. Entretanto, regiões como a Marafunda, na região oeste, estão com acumulados de 177 mm.

Devido ao alto volume de chuva, algumas regiões estão alagadas. O bairro do Taquaral tem uma família de 12 pessoas (5 adultos e 7 crianças/ adolescentes) e outra de sete pessoas abrigadas na escola Simeão. Além disso, agora pela manhã de sábado, 5, a Defesa Civil está vistoriando áreas como Sesmaria e Folha Seca.

A rua Rio Grande do Sul teve um trecho interditado devido ao transbordamento do Rio Tavares. A Defesa Civil e o Trânsito sinalizaram o local também nesta manhã.

Outras ocorrências registradas no período da noite foram quedas de árvores:

Queda de árvores, com interdição total da via, no Rio Escuro – queda de 7 árvores e uma de grande porte; uma queda de árvore no acesso do bairro Casanga – trecho da rodovia sem interrupção de trânsito; queda de árvore com um cabeamento energizado nas Toninhas;

queda de árvore energizada com apoio da Elektro na Ponta Grossa; queda de árvore pela Itamambuca, onde houve uma interdição parcial meia pista, e uma queda mais severa na divisa do Camburi, onde houve praticamente interdição total.

A Defesa Civil continua fazendo o monitoramento dos pluviômetros e das áreas de risco. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social está fazendo um levantamento do quantitativo de pessoas que estão desalojadas, precisando de apoio, para solicitar ajuda humanitária, referente a parte de insumos, junto à Defesa Civil estadual: itens como colchões, cobertores, cesta básica, material de limpeza e água.

A secretaria de Infraestrutura trabalha, nesta manhã, no acesso ao transbordo para que a coleta de lixo não seja afetada.

Situação atualizada 5/4 às 9:40