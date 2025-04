CET-Rio monta esquema de trânsito para a corrida Tubarão Racer, nas ruas do Leblon – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O esquema começa a partir das 4h de domingo, dia 06/04, em vias do Leblon. Arte: CET-Rio

A CET-Rio irá implantar o planejamento de trânsito para a Corrida Tubarão Racer, a partir das 4h deste domingo (06/04), em vias do Leblon, Zona Sul da cidade. Os competidores terão a largada às 6h, do 23º Batalhão de Polícia Militar, no Leblon. Os atletas irão percorrer 7 km, no trajeto de ida e volta, a partir da Rua Capitão César de Andrade até a Rua Joana Angélica, onde retorna.

Para minimizar os impactos ao tráfego, agentes da prefeitura e apoiadores de trânsito, com veículos operacionais e motocicletas, irão trabalhar a favor da fluidez da movimentação de veículos, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação nos bloqueios, como também, na orientação aos pedestres e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio, irão monitorar toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de manter as boas condições viárias.

Para viabilizar a realização do evento esportivo, algumas vias serão interditadas da seguinte forma:

INTERDIÇÕES

Das 4h30 às 9h30

– Avenida Delfim Moreira, pista das edificações, entre a Rua Bartolomeu Mitre e a Avenida Visconde de Albuquerque;

– Rua General Venâncio Flores, entre a Rua General San Martin e a Avenida Delfim Moreira;

– Rua General Artigas, entre a Rua General San Martin e a Avenida Delfim Moreira;

– Rua Aristides Espínola, entre a Rua General San Martin e a Avenida Delfim Moreira;

– Avenida General San Martin, entre a Rua Rita Ludolf e Avenida Visconde de Albuquerque;

– Rua Jerônimo Monteiro;

– Praça Atahualpa;

– Rua Professor Azevedo Marques;

– Retornos existentes na Avenida Visconde de Albuquerque, para a Rua Venâncio Flores, Rua Professor Azevedo Marques e na altura da Rua Rainha Guilhermina.

– Rua Rainha Guilhermina, entre a Rua Dias Ferreira e a Avenida Visconde de Albuquerque;

– Rua Desembargador Alfredo Russel, no trecho da Praça Baden Powell;

– Rua Capitão César de Andrade.

ÁREA DE LAZER

A implantação das áreas de lazer da Avenida Delfim Moreira e Avenida Vieira Souto será antecipada para às 4h, com término às 18h.

INVERSÃO DA MÃO DE DIREÇÃO

Das 4h30 às 9h30

– Avenida General San Martin, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Rua Rita Ludolf, com o sentido do fluxo da Rua Rita Ludolf para a Avenida Visconde de Albuquerque.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 18h de sábado (05/04) às 12h de domingo, dia 06/04:

-Rua Rita Ludolf, entre a Rua General San Martin e a Avenida Ataulfo de Paiva, em ambos os lados;

– Rua Capitão César de Andrade, lado direito da via;

– Avenida General San Martin, entre a Rua Rita Ludolf e a Avenida Visconde de Albuquerque, lado esquerdo.

É importante que todos estejam atentos às orientações da sinalização e dos agentes de trânsito. E os deslocamentos, durante horário dos fechamentos na região, realizados através do transporte público e a preferência de utilização de rotas alternativas.

Os pedestres deverão realizar a travessia em locais sinalizados, como as faixas de pedestres. Todos deverão estar atentos às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito.