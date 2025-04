Brasília x Vasco R10 SCORE ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Brasília x R10 Score Vasco da Gama hoje, HOJE (05) as 11 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Brasília x R10 Score Vasco da Gama: confronto movimenta a manhã deste sábado pelo NBB

05/04/2025 – Redação VETERANA Notícias

Na manhã deste sábado (5), às 11h, Brasília e R10 Score Vasco da Gama entram em quadra em mais uma rodada decisiva do Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto acontece na capital federal e promete fortes emoções, com ambas as equipes buscando subir na tabela e embalar na reta final da fase classificatória.

No último encontro entre as equipes, realizado em dezembro de 2024, o Brasília levou a melhor fora de casa ao vencer por 88 a 79. No entanto, o retrospecto recente mostra equilíbrio: nas últimas cinco partidas, foram três vitórias para o R10 Score Vasco da Gama e duas para o Brasília.

O time vascaíno chega com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e aposta na força do elenco que tem mostrado consistência, especialmente nas atuações como visitante. Já o Brasília vem alternando bons e maus momentos, com três vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um triunfo expressivo sobre o Botafogo.

Onde assistir e como acompanhar ao vivo

A partida terá cobertura em tempo real nos principais sites de livescore como o Flashscore.com.br, além de transmissões ao vivo disponíveis em casas de apostas como Bet365, Betano, Estrelabet e Superbet para usuários que tenham saldo em conta ou tenham feito apostas nas últimas 24 horas.

Cotações para apostas (pré-jogo):

Bet365: Brasília 2.55 | Vasco da Gama 1.48

Betano: Brasília 2.75 | Vasco da Gama 1.44

Superbet: Brasília 2.47 | Vasco da Gama 1.55

Ficha técnica:

Jogo: Brasília x R10 Score Vasco da Gama

Data: 05/04/2025

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília – DF

Competição: NBB – Novo Basquete Brasil

Acompanhe todos os detalhes da partida, estatísticas e desempenho dos times em tempo real!

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!