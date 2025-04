ASSISTIR AO VIVO Moto Club x Sampaio Corrêa COM IMAGENS Maranhense de 2025, HOJE (05/04), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Moto Club x Sampaio Corrêa acontece HOJE (5) às 16 hs. O mandante da partida é o primeiro time que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

Moto Club x Sampaio Corrêa: tudo sobre o clássico maranhense pela 13ª rodada do Estadual

O tradicional duelo entre Moto Club e Sampaio Corrêa movimenta a 13ª rodada do Campeonato Maranhense neste sábado, 5 de abril, às 16h (horário de Brasília). A partida promete fortes emoções, já que ambas as equipes lutam por posições estratégicas na tabela antes do início da fase decisiva do estadual.

Situação na tabela

Moto Club ocupa atualmente a 4ª colocação , com 21 pontos, vindo de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos.

ocupa atualmente a , com 21 pontos, vindo de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sampaio Corrêa, por sua vez, é o vice-líder, com 25 pontos, e vive grande fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.

Retrospecto recente

Nos últimos 10 confrontos diretos, a Bolívia Querida levou vantagem clara:

7 vitórias do Sampaio Corrêa

2 empates

1 vitória do Moto Club

O último encontro entre os times na temporada 2025 foi vencido pelo Sampaio Corrêa.

Onde assistir

O duelo será disputado às 16h, com cobertura em tempo real pelo Sofascore, que traz estatísticas atualizadas, escalações, chances de vitória, e todos os lances importantes do confronto.

Probabilidades (segundo a bet365)

Vitória do Moto Club : 3.60 (28%)

: 3.60 (28%) Empate : 3.20 (31%)

: 3.20 (31%) Vitória do Sampaio Corrêa: 1.91 (52%)

Destaques individuais

Ambas as equipes contam com jogadores experientes e jovens promessas. No Moto Club, o destaque fica para o meia Ted Love, enquanto no Sampaio Corrêa, o atacante Pimentinha segue sendo peça-chave nos contra-ataques.

Expectativas

Além da rivalidade local, o clássico tem peso na classificação, podendo mexer diretamente nas posições do G4 e influenciar o chaveamento para a próxima fase. O Sampaio entra como favorito, mas o Moto Club joga em casa e promete dificultar o jogo para o adversário.

