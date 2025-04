ASSISTIR AO VIVO Imperatriz x Maranhão COM IMAGENS Maranhense de 2025, HOJE (05/04), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Imperatriz x Maranhão acontece HOJE (5) às 19h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

Imperatriz x Maranhão: Prévia Completa da Partida com Livescore e Estatísticas – 06/04/2025

O Campeonato Maranhense 2025 segue movimentando o futebol do estado, e sábados (05/04), Imperatriz e Maranhão medem forças em duelo válido pela 13ª rodada. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Frei Epifânio. Ambas as equipes buscam uma vitória crucial para melhorar suas posições na tabela e garantir vaga na próxima fase da competição.

Momento das Equipes

Imperatriz:

O Cavalo de Aço vem de uma sequência instável, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Apesar disso, a equipe mostrou força ao bater o IAPE por 1×0 e conquistar três pontos importantes. Com isso, ocupa atualmente uma posição intermediária na tabela e precisa vencer para se aproximar dos líderes.

Maranhão:

O MAC também alterna bons e maus momentos. Após vencer Sampaio Corrêa e Tuntum em sequência, tropeçou diante do próprio Tuntum na última rodada, perdendo por 1×0. A equipe está na briga direta pelas primeiras colocações, mas a regularidade segue como o maior desafio da temporada.

Últimos Confrontos Diretos

O histórico recente entre as duas equipes mostra um equilíbrio relativo, mas com leve vantagem para o Maranhão:

02/02/2025 – Maranhão 3×2 Imperatriz

– Maranhão 3×2 Imperatriz 30/03/2024 – Maranhão 1×1 Imperatriz

– Maranhão 1×1 Imperatriz 31/01/2024 – Imperatriz 0x1 Maranhão

– Imperatriz 0x1 Maranhão 25/01/2020 – Maranhão 1×0 Imperatriz

– Maranhão 1×0 Imperatriz 16/02/2019 – Imperatriz 1×0 Maranhão

Prováveis Escalações

Imperatriz (técnico: a confirmar):

Goleiro: Andrey

Defensores: Bruno, Mateus, Léo Paraíba e Marcelo

Meio-campistas: Cleitinho, João Victor e Ramon

Atacantes: Rodrigo, Gustavo e Daniel

Maranhão (técnico: a confirmar):

Goleiro: Danilo

Defensores: Wallace, Luís Fernando, Pedro e Edvan

Meio-campistas: Bruno Limão, Alex Maranhão e Jean

Atacantes: Capote, Rômulo e Válber

Classificação Atual no Maranhense (Rodada 13)

Maranhão: 3º lugar – 20 pontos

3º lugar – 20 pontos Imperatriz: 5º lugar – 15 pontos

Odds de Apostas (atualizadas)

As principais casas de apostas ainda não divulgaram as cotações definitivas, mas as expectativas são:

Vitória do Imperatriz: entre 2.80 e 3.00

entre 2.80 e 3.00 Empate: entre 3.10 e 3.30

entre 3.10 e 3.30 Vitória do Maranhão: entre 2.10 e 2.30

Onde Assistir ao Vivo

A partida contará com livescore em tempo real através de plataformas como Flashscore e Sofascore. A transmissão oficial ainda depende da grade das emissoras locais, mas algumas casas de apostas com serviço de streaming, como Bet365 e Betano, podem disponibilizar o jogo ao vivo para usuários com saldo em conta ou apostas recentes.

Palpite e Prognóstico

Apesar da última vitória do Maranhão sobre o Imperatriz, o time visitante vem oscilando e enfrentará um adversário que costuma ser mais forte jogando em casa. Por isso, um empate com gols é o resultado mais provável.

Palpite final: Imperatriz 1×1 Maranhão

Acompanhe tudo ao vivo no dia 06 de abril às 19h30 (horário de Brasília) e fique por dentro de cada lance entre Imperatriz e Maranhão pelo Campeonato Maranhense 2025!

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.