Alunos da EM Olga Ribas de Andrade Gil exploram acervo marinho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Alunos do 3º ano da EM Olga Gil participaram de uma aula de educação ambiental com foco na observação de animais marinhos. A atividade foi viabilizada por uma parceria entre a professora Maria Gil e a responsável pela educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação (SME), Alessandra Panza.

A SME solicitou o empréstimo de um kit de material biológico do Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico da USP (IOUSP) – Base Ubatuba. O acervo do instituto conta com diversos animais marinhos conservados, como peixes ósseos diversificados (cavalo marinho, peixe trombeta, pampo), peixe cartilaginoso (raia), crustáceos, conchas variadas e cnidários.

De acordo com Alessandra, o material biológico despertou a curiosidade dos estudantes e contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos participaram das discussões propostas, que estavam alinhadas com o material didático do município e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A atividade se baseou no Currículo Paulista, dentro da unidade temática “vida e evolução” do 3º ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento foi o das características e o desenvolvimento dos animais, com o objetivo de estimular habilidades como a comparação entre diferentes espécies e a organização de grupos com base em características observáveis.

A utilização do material permitiu a abordagem de temas como a conservação dos ambientes marinhos, a importância das conchas na natureza, a cadeia alimentar e outros conceitos de ecologia. A aula promoveu a educação ambiental formal de maneira lúdica.

A iniciativa também se mostrou uma ferramenta de inclusão social, proporcionando a todos os alunos a oportunidade de observar os seres vivos apresentados e se envolver com o conteúdo.

“Caso alguma outra unidade escolar tenha interesse em promover alguma atividade com o material, pode me procurar na sede da Secretaria para alinharmos o planejamento”, finalizou Alessandra.