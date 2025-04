Sorocaba sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes para Prefeituras da região – Agência de Notícias

Evento compartilha ações e planos de desenvolvimento dos municípios a partir de investimentos em tecnologia. Rede Cidade Digital também reconhece Prefeitos Inovadores da região

Sorocaba sediará, no dia 24 de abril, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região, encontro que reunirá prefeitos, gestores, servidores e especialistas para o compartilhamento de ações de desenvolvimento da gestão pública a partir de investimentos em tecnologia.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), e da Associação Paulista de Municípios (APM), o Fórum abordará modelos adotados nos municípios e soluções de mercado que visam modernizar o atendimento à população, colocando a transformação digital como eixo estratégico no desenvolvimento socioeconômico das cidades.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd.

O diretor da RCD, José Marinho, ressalta que o momento é importante para as novas administrações definirem ações estratégicas e um plano de cidade inteligente que vá garantir uma gestão mais eficiente.

Ele também destaca que o Fórum promove a troca de experiências entre os gestores municipais, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a diversas soluções inovadoras. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou ainda mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria de vida das pessoas, por meio da tecnologia e inovação”, observa o diretor da RCD. “Para a Rede Cidade Digital, um novo desafio se inicia, com mais gestores chegando, novos posicionamentos dentro das administrações públicas, e sabemos: mais do que nunca, agora é um momento fundamental, tanto para quem continua quanto para os novos gestores, para que saibam da importância do uso da tecnologia e do processo de inovação, para ser levado um serviço de melhor qualidade à população”, ele completa.

“Temos muita alegria em sediar um evento com essas características e que, com certeza, será importante e atrairá a participação de municípios de toda a nossa região. É o uma iniciativa voltada ao desenvolvimento regional e que coloca Sorocaba, mais uma vez, no protagonismo do avanço tecnológico”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

O presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara, também elogia a realização do evento e vê com grande expectativa a sua realização. “Estarmos no papel de anfitrião desse Fórum confirma o papel do PTS na construção de um futuro, cada vez mais, movido pela tecnologia e pela inovação, que são os principais elementos trabalhados em nosso dia a dia. Será um espaço fundamental para a troca de informações e experiências que uniformizem os avanços promovidos por esse conhecimento em nossa região”, conclui.

Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis por empresas e instituições como: Advise, NoPaper, CLUBEaluno, eMaster, Integrativa, Master Tecnologias, Portal de Compras Públicas, Binär Tech e Geopixel.

A Rede Cidade Digital também fará a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região, durante o Fórum. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre os quais a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e a qualidade de vida do munícipe, além de dimensionar o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Sorocaba

Data: 24 de abril

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba

Horário: das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812