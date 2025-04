Show em homenagem a Caetano Veloso agita o sábado

Posted on

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um “Dia D” da campanha Novembro Azul para incentivar os cuidados com a saúde masculina. Para a ação, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município funcionarão, no dia 29 de novembro, em horário estendido, das 17h às 21h, com a oferta de consultas médicas e […]