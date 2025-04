Secretaria da Educação inicia série de cursos sobre primeiros socorros para profissionais da rede municipal – Agência de Notícias

Fotos: Secretaria Municipal da Educação (Sedu)

A Secretaria da Municipal Educação (Sedu), por meio da Divisão de Apoio Pedagógico e da Seção de Apoio aos Programas de Saúde Escolar, em parceria com a Secretaria da Saúde (SES), deu início ao primeiro curso de Primeiros Socorros do ano nesta terça-feira (1º) no auditório do Centro de Referência em Educação (CRE).

O evento contou com a participação de servidores da rede municipal de ensino, incluindo diretores, vice-diretores, orientadores pedagógicos, secretários das unidades escolares e auxiliares administrativos.

O curso foi dividido em duas turmas, uma no período da manhã e outra no período da tarde, sendo ministrado pela enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Cibele Cristina Oliveira.

A formação teve como objetivo capacitar os profissionais da educação para atuarem de maneira rápida e eficaz em situações de emergência, garantindo a segurança dos estudantes e de toda a comunidade escolar.

O curso de Primeiros Socorros é considerado essencial para os servidores da rede municipal, uma vez que permite a intervenção imediata em casos de acidentes ou problemas de saúde, até a chegada de ajuda especializada.

Além de promover um ambiente escolar mais seguro, a iniciativa também reforça a confiança dos pais e responsáveis, que sabem que os profissionais estão preparados para lidar com imprevistos e prestar um atendimento inicial adequado.

O encontro formativo atende à aplicação da “Lei Lucas”, nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, que determina a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Sorocaba em investir na capacitação dos profissionais da educação, visando garantir um ambiente escolar mais seguro e preparado para qualquer situação. Para tanto, novas turmas do curso serão abertas ainda no mês de abril, dando continuidade à capacitação dos servidores municipais para situações de emergência.