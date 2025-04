Secretaria da Educação homenageia 28 escolas da rede municipal contempladas com o Prêmio Excelência Educacional 2024 – Programa Alfabetiza Juntos SP

Fotos: Maria Eduarda Nalesso/Programa de Estágio Secom

A premiação foi concedida ao município pelo governo estadual e cada escola contemplada receberá o equivalente a R$100 para cada aluno matriculado

A Secretaria da Educação (Sedu) reuniu, na manhã desta sexta-feira (4), diretores e supervisores de todas as 28 escolas da rede municipal de ensino para receber em mãos os certificados referentes ao Prêmio Excelência Educacional, do Programa Alfabetiza Juntos SP, concedido pelo governo do Estado de São Paulo para todos os municípios e escolas que conseguiram alcançar o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nas meta estabelecidas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2024.

O evento contou com a participação do secretário da Educação, Clayton Lustosa e de vários gestores da pasta. Todos os participantes foram recebidos com um café da manhã e a abertura da cerimônia de premiação contou com a participação também de três estudantes do Ensino Fundamental, que fizeram a leitura do livro “Sabe o que Joana sabe?”, livro da plataforma Elefante Letrado, que faz parte das ações do Programa Alfabetiza Juntos SP, do governo estadual. Fizeram a leitura Enzo Mendes Maganhato e Davi Mendes Maganhato, ambos da E.M. “Dr. Achilles de Almeida”, e Maria Antônia Vicentin de Almeida, da E.M. “Prof.ª Inês Rodrigues Cesarotti”. Foi uma demonstração prática de uma das habilidades mais importantes dos estudantes do Ensino Fundamental em seu processo de aprendizagem, que é a aquisição da leitura fluente.

“Este é um dia de alegria e orgulho para todos nós. Vamos celebrar as 28 escolas que se destacaram no processo de aprendizagem. E essa é a prova viva do quando esse compromisso traz resultados”, destaca o secretário Clayton.

“Vemos nos nossos estudos que, quando a criança começa a ler começa também a dominar o mundo, por meio da leitura da palavra. E o domínio desse conhecimento se reflete também nos nossos indicadores educacionais, como o Idesp e o Ideb. Essa premiação é um reconhecimento a todo o trabalho que temos feito para que os estudantes não apenas alcancem esse conhecimento, individualmente, mas também um reconhecimento ao trabalho feito pelas nossas comunidades escolares”, afirma Parê Gutierrez, gestora da Sedu.

“Mas vamos lembrar que as demais escolas também estão nessa trajetória, sendo que algumas outras já chegaram muito próximo de alcançar as metas estabelecidas”, completou a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Izaura Mendes.

Receberam a distinção durante o evento as seguintes escolas: E.M. “Dr. Achilles de Almeida”; E.M. “Prof. Amin Cassar”; E.M. “Prof.ª Ana Cecília F. P. Pontes”; E.M. “Ary de Oliveira Seabra”; E.M. “Prof. Benedicto Cleto”; E.M. “Prof.ª Darlene Devasto”; E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira”; E.M. “Prof. Edemir Antônio Digiampietri”; E.M. “Edward Frufru da Silva”; E.M. “Ernesto Martins”; E.M. “Prof. Dirceu Ferreira da Silva”; E.M. “Prof. José Osório de C. M. e Almeida”; E.M. “Jaci Dourado Matielli”; E.M. “Ronaldo Campos de Arruda”; E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego”; E.M. “Dr. Getúlio Vargas”; E.M. “Dr. Hélio Rosa Baldy”; E.M. “Prof.ª Inês Rodrigues Cesarotti”; E.M. “João Francisco Rosa”; E.M. “Prof.ª Josefina Zília de Carvalho”; E.M. “Leda Therezinha B. Rodrigues”; E.M. “Leonor Pinto Thomaz”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes A. de Moraes”; E.M. “Prof.ª Maria de Lourdes M. Martinez”; E.M. “Prof.ª Maria Ignez F. Deluno”; E.M. “Prof.ª Norma Justa Dallara”; E.M. “Dr. Oswaldo Duarte”; E.M. “Rosa Cury”.