São José inova com Programa +Ciência na Escola

Na noite desta quarta-feira (02), a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, lançou o Programa +Ciência na Escola. O evento, realizado no Centro de Formação do Educador (CEFE), marca um passo significativo na promoção da educação científica na rede de ensino municipal.

A cerimônia contou com autoridades, professores, estudantes e equipe técnica da Educação municipal e foi abrilhantada com apresentação cultural de alunos.

O +Ciência na Escola tem como objetivo fomentar a cultura científica desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, preparando os alunos para os desafios do futuro e formando cidadãos críticos e criativos. São José dos Campos, reconhecida nacionalmente como um polo de inovação, ciência e tecnologia, abriga importantes centros de pesquisa e universidades que são referência em desenvolvimento de conhecimento e sustentabilidade. Com o lançamento do programa, a cidade reforça sua posição como centro de excelência em educação científica.

O programa +Ciência na Escola contemplará ações como atividades no contraturno nas escolas de ensino fundamental de tempo integral, desenvolvidas por meio de clubes de ciência, projetos de investigação científica, tecnológicos e integradores, além de visitas técnicas, saídas de campo, parcerias com instituições externas como museus e centros de pesquisa, e participação na feira municipal de ciências.

O novo programa promoverá a criação de laboratórios maker e clubes de ciência nos Centros de Educação Integral, oferecendo aos alunos experiências práticas e interativas. Além disso, oferecerá bolsas do CNPq para estudantes e professores, incentivando a permanência e o acesso à educação científica de qualidade.

A iniciativa também visa proporcionar espaços de protagonismo e investigação, estimulando a experimentação e a inovação dentro e fora da sala de aula. Com o apoio de cientistas e pesquisadores locais, que desempenham um papel ativo no ecossistema científico da cidade, o +Ciência na Escola busca transformar a educação pública, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e integração com as tecnologias do futuro.

A iniciativa irá ampliar o ensino e a prática de Ciências em toda rede municipal | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

A Secretaria de Educação e Cidadania convida start-ups, pesquisadores, empresários, professores e alunos a realizarem seus projetos de pesquisa em nossa rede de ensino municipal. Iniciativas e projetos inovadores poderão ser compartilhados com a Educação municipal, proporcionando um espaço colaborativo e enriquecedor para o desenvolvimento de ideias inovadoras.



