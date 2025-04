São José Basketball feminino volta à quadra para tentar reabilitação

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Pontz São José Basketball volta à quadra neste domingo (6), às 17h, quando recebe o Blumenau no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Será a sétima partida da equipe joseense na LBF (Liga de Basquete Feminino).

O São José vai em busca da reabilitação no torneio, depois da derrota nesta quinta-feira (3), diante do Sesi Araraquara pelo placar de 70 a 41, no ginásio do Teatrão.

Apesar do resultado adverso, o time joseense se mantém na quinta colocação da competição, com 50% de aproveitamento, enquanto as atuais bicampeãs seguem na vice-liderança, com 100% de aproveitamento.

Em seis jogos no campeonato, o São José soma 3 vitórias e 3 derrotas.

O elenco comandado pelo técnico Leandro Leal deve ir à quadra com a seguinte formação: Manu Rios, Jeniffer Muñoz, Mayara Leôncio, Ju Souza e Laurah Isaias.

A entrada para o jogo deste domingo é gratuita, sem necessidade de reservar ingresso antecipadamente.



