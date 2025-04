Regiões oeste e sul recebem Operação Casa Limpa no sábado

Posted on

Preocupada com o período de aumento dos casos de dengue na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra a doença, disponível para a faixa etária de 10 a 14 anos no município. Iniciada no mês de maio de 2024, a campanha de imunização contra a dengue vacinou apenas 963 pessoas com […]