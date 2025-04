Programa ‘Remédio em Casa’ faz quase 500 entregas diárias em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Governo leva medicamentos de uso contínuo diretamente aos pacientes, garantindo comodidade e adesão ao tratamento

O Programa Remédio em Casa, uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul voltada à distribuição gratuita de medicamentos de uso contínuo, tem garantido uma média de 490 entregas diárias em 2025. Apenas nos dois primeiros meses do ano, foram 29.385 remédios entregues, levando mais comodidade e segurança a milhares de pacientes em todo o estado.

Segundo dados da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da SES (Secretaria Estadual de Saúde), em janeiro foram entregues 14.680 medicamentos e, em fevereiro, 14.705. Os números reforçam o compromisso da gestão em assegurar o acesso facilitado a tratamentos essenciais.

Campo Grande lidera o ranking das entregas, com mais de 11,5 mil unidades distribuídas mensalmente. No interior, Dourados e Naviraí se destacam entre os municípios atendidos.

A coordenadora da Assistência Farmacêutica Estadual, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, destaca o impacto positivo do serviço na vida dos pacientes.

“O Remédio em Casa é um suporte essencial para pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção ou que precisam manter um tratamento contínuo sem interrupções. Nosso trabalho diário é garantir que esses medicamentos cheguem no prazo e com total segurança”, explica.

Lançado em 2022, o programa já contabiliza mais de meio milhão de entregas desde sua criação, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de assistência farmacêutica do estado. Para ter acesso ao serviço, os pacientes precisam estar cadastrados na rede pública e atender aos critérios do programa.

Com a ampliação da logística e otimização das rotas de entrega, a expectativa da Secretaria de Saúde é manter a eficiência do serviço e garantir que cada vez mais pacientes tenham seus tratamentos assegurados, sem precisar se deslocar até farmácias ou unidades de saúde.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Arquivo/SES