Previdência Municipal informa regras para Abono de Permanência – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Com uma delegação de mais de 100 integrantes, os times de atletismo, natação, goalball, judô e xadrez do Instituto Athlon de São José dos Campos fizeram bonito na primeira grande competição estadual do ano, organizada pela FPDC (Federação Paulista de Desportos para Cegos). As disputas ocorreram […]