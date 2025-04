Prefeitura entrega área verde no Jardim San Rafael

José Roberto Amaral





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A Prefeitura de São José dos Campos entrega neste sábado (5) um novo espaço de lazer para as famílias do Jardim San Rafael, região leste, em uma área com mais de 7.500 metros quadrados.

No local estão sendo plantados várias espécies de árvores nativas, gramados, um parque infantil, além de uma academia ar livre e calistenia – conjunto de exercícios físicos nos quais se usa o peso do próprio corpo.

A construção segue um novo conceito de centro de lazer para a comunidade, criando um ambiente integrado com inovações sustentáveis para entretenimento e ponto de encontro das famílias.

A obra está sendo custeada com recursos provenientes da outorga onerosa depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano). A obra tem investimento de R$ 850 mil.

Além do Jardim San Rafael, outras áreas públicas na cidade vêm recebendo recursos do FMDU, como a praça da Vila Adriana, entregue no dia 29 de março, e o Espaço Verão, no Jardim Morumbi. A previsão de entrega do local é para o dia 12 de abril.



