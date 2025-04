Prefeitura do Rio apresenta resultados de investimentos com empréstimo do Banco Mundial – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Uma comitiva do Banco Mundial está no Rio de Janeiro para participar do evento de apresentação dos resultados do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Município do Rio de Janeiro – Global Smart City Program. As reuniões começaram nesta quinta-feira (3/4) com foco no pilar ‘Fortalecimento da Gestão Fiscal’ e serão retomadas na sexta-feira (4/4) com o tema ‘Desenvolvimento Urbano Sustentável’. O encontro acontece no auditório do Centro de Operações Rio (COR).

A missão do Banco Mundial, evento coordenado pela Secretaria Municipal de Fazenda, com participação de outros órgãos do município, é parte dos compromissos firmados entre a Prefeitura do Rio e o Banco Mundial na implementação da Política de Desenvolvimento (DPL), que visa promover a melhoria da sustentabilidade fiscal.

– A parceria entre a Prefeitura do Rio e o Banco Mundial garantiu um fôlego financeiro para o município, permitindo que efetivássemos reformas fiscais e promovêssemos investimentos nos objetivos ambientais, sociais e econômicos do Rio – lembra a secretária de Fazenda, Andrea Senko.

Dentre as ações realizadas pela Prefeitura como parte desse acordo estão a aceleração da transição para uma cidade mais inclusiva, com baixa emissão de carbono e resiliente às mudanças climáticas, priorizando a modernização da infraestrutura de transportes e políticas públicas ambientais. Além de também focar em medidas voltadas à sustentabilidade fiscal de médio prazo, como forma de garantir que o município possa seguir honrando seus compromissos financeiros e investindo no bem-estar da população.