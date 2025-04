Prefeitura de Nova Iguaçu suspende aulas presenciais nos turnos da tarde e da noite devido à previsão de chuvas fortes

A Prefeitura de Nova Iguaçu suspendeu as aulas presenciais desta sexta-feira (4), nos turnos da tarde e da noite, nas escolas da rede municipal de educação, devido à previsão de chuvas fortes. As aulas serão remotas. A decisão foi tomada pelo prefeito Dudu Reina na noite de quinta-feira (3), após se reunir com integrantes de seu secretariado. A medida visa garantir a segurança da população, evitando que menos pessoas circulem pelas ruas.

As aulas no turno da manhã acontecerão normalmente, enquanto os estudantes dos períodos da tarde e da noite terão atividades remotas. Profissionais da educação destes turnos também serão dispensados de suas atividades presenciais. As escolas que funcionam como pontos de apoio em caso de chuvas intensas estarão abertas para atender à população.

A Prefeitura também anunciou que equipes das secretarias municipais de Defesa Civil, Ordem Pública, Assistência Social e Meio Ambiente estarão de prontidão para prestar atendimento imediato nos locais em que há previsão de maior incidência de chuvas. A Defesa Civil vai manter a situação sob monitoramento ao longo do dia.

A Defesa Civil conta com o serviço Cell Broadcast, que envia alertas sonoros diretamente para os celulares, em tempo real, para regiões específicas da cidade com avisos e orientações sobre a situação climática. Já o SMS oferece informações sobre o atual estágio climático da cidade. O objetivo é informar a população sobre eventuais riscos em caso de chuvas.

Para se cadastrar, o morador pode enviar gratuitamente uma mensagem de texto para o número 40199 com o seu CEP e passará a receber os avisos. Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população ligue para os números 199 / 3779-0660 / 98160-9740.