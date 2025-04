Manutenção em rede de energia interrompe abastecimento de água sexta-feira (4) na região do “Júlio de Mesquita Filho”

Posted on

Cláudio Ribeiro Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças Nas duas próximas semanas, a Prefeitura de São José dos Campos vai ouvir as demandas da população para elaborar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano. Sempre das 19h às 20h30, as audiências públicas serão realizadas em 7 locais, abrangendo todas as regiões da […]