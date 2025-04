Litoral Norte ganha visibilidade em feiras de Turismo na Europa – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Litoral Norte de São Paulo vem ganhando visibilidade como destino turístico atrativo para visitantes europeus. No último mês, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo marcou presença em feiras de turismo realizadas em Lisboa e Cannes, ocasiões em que a região, em que Ubatuba está inserida, foi citada como tendência em destinos de praia.

Durante o Fórum de Turismo – Conexão Europa, em Lisboa, o secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, destacou os destinos de praia do Litoral Norte, além de outros roteiros, como a Mantiqueira Paulista.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Ubatuba, a participação de Ubatuba em feiras de turismo internacionais tem sido fundamental para a promoção do destino e para atrair novos visitantes.

Dados do Centro de Informações Turísticas de Ubatuba revelam que entre 20% e 30% do público que busca informações na cidade é estrangeiro. Esse número expressivo demonstra o crescente interesse de turistas internacionais pelo destino, assim como Paraty.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur), o movimento tem sido particularmente perceptível nos meses de fevereiro e março, período em que houve um aumento superior a 30% no fluxo de visitantes estrangeiros. Entre os principais países de origem, destacam-se França, Estados Unidos, Inglaterra e Itália, além de um grande contingente de turistas sul-americanos, incluindo argentinos, chilenos, bolivianos e peruanos. Recentemente, Ubatuba foi incluída em uma lista do Airbnb de 10 destinos que serão tendência na primavera de 2025 no hemisfério norte – o que comprova ainda mais essa tendência.

“O Litoral Norte de São Paulo tem se consolidado como um destino turístico de destaque no Brasil e no mundo. Os eventos permitem que a cidade se apresente ao público do exterior, destacando suas belezas naturais, além do ecoturismo e da forte presença das comunidades tradicionais”, afirmou o secretário de Turismo de Ubatuba, Bruno Oliveira.

Segundo a Setur-SP, em 2024, o turismo representou 9,6% do PIB paulista, com uma movimentação financeira recorde de R$ 316 bilhões, um crescimento de 5,1% em relação a 2023. De janeiro a novembro do ano passado, somente os turistas estrangeiros movimentaram cerca de R$ 39,9 milhões no estado, segundo dados da Receita Federal