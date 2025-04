Governador cobra mudança estrutural e no modelo de gestão da Santa Casa – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul destinou R$ 25 milhões em recursos oriundos da bancada federal, para atender a Santa Casa de Campo Grande. Em uma reunião e trabalho que formalizou o repasse e discutiu a situação do hospital, o governador Eduardo Riedel cobrou uma mudança estrutural e no modelo de gestão da unidade de saúde.

O encontro realizado nesta quinta-feira (3), reuniu representantes da saúde pública estadual, municipal e gestores da Santa Casa. Para que a unidade de saúde receba o valor, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) fez um remanejamento de outros projetos, e assim foi possível que a quantia fosse enviada ao hospital.

“Agradeço muito a bancada federal, que é quem colocou esse recurso. É necessário que haja uma mudança no modelo de gestão, uma mudança estrutural”, explicou o governador Eduardo Riedel.

O recurso extra para o hospital foi viabilizado com o apoio da bancada federal, que destinou o aporte via Fundo Estadual de Saúde.

“É um compromisso de transferências de recursos, em torno de R$ 25 milhões, em três parcelas de R$ 8,3 milhões, que são oriundos de emendas parlamentares depositadas no Fundo Estadual de Saúde para serem imediatamente transferidos à Santa Casa. A fim de dar a oportunidade de suprir, principalmente, os estoques de material e medicamento, que nesse momento estão impedindo que a Santa Casa execute a assistência hospitalar, que é a sua função”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

Na sexta-feira (28), o Governo do Estado anunciou o repasse dos R$ 25 milhões para auxiliar o hospital a enfrentar a crise financeira, com a liberação das parcelas a partir do dia 20 de abril até o mês de junho.

“Nós observamos que a Santa Casa está passando por dificuldade econômica e financeira desde o ano passado. Em outubro, o governador Eduardo Riedel, autorizou a fazer um convênio repassando R$ 15 milhões, em três parcelas, para suprir as necessidades já do final do ano de 2024. Assim como repassamos R$ 9 milhões de um décimo terceiro que não havia previsão contratual. Exatamente para tentar antecipar esses fatos que estão ocorrendo agora nesse momento. Então, considerando o que nós repassamos no final de 2024 e agora no começo de 2025, já totalizam praticamente R$ 50 milhões”, explicou o secretário da SES.

O novo modelo de gestão, com alterações estruturais da unidade para que situações emergências deixem de ocorrer a cada dois meses, é uma solicitação do Governo do Estado e também será realizado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A área da saúde em Campo Grande, recebe recursos estaduais de mais de R$ 1 bilhão por ano.

“Foi uma reunião de trabalho, entre todos os atores que cuidam da saúde pública, Estado, município e a bancada federal, além da Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. Nós vamos procurar resolver juntos as questões que afetam a saúde. Esse recurso, de R$ 25 milhões, vai trazer um alívio para que a Santa Casa de Campo Grande. A partir do momento que ele entra, vai dar uma estabilidade para que os serviços possam continuar sendo prestados da forma que a população precisa”, disse a presidente do hospital, Alir Terra Lima.

Participaram da assinatura a coordenadora da bancada, senadora Soraya Thronicke e o senador Nelsinho Trad, os deputados federais Luiz Ovando, Geraldo Resende e Beto Pereira, e ainda o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro e o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, além de Rosana Leite (Sesau) e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

