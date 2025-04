Goiás x Amazonas Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (04/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre Goiás x Amazonas é válida pelo Brasileirão série B 2024. A bola rola HOJE (04) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Goiás x Amazonas: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B 2025

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Haílé Pinheiro, em Goiânia, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo contará com transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pelos serviços de streaming Amazon Prime e Zapping TV.

Momento das equipes

O Goiás vem embalado pela classificação à final da Copa Verde, após vencer o Brasiliense. No entanto, o técnico Jair Ventura pode poupar alguns jogadores pensando na decisão contra o Paysandu, marcada para o dia 9 de abril.

O Amazonas também chega motivado, depois de conquistar o Campeonato Amazonense com uma vitória por 2 a 1 sobre o Nacional. O time busca iniciar a Série B com um bom resultado fora de casa.

Historicamente, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, com vitórias do Goiás em ambas.

Ficha técnica

Partida : Goiás x Amazonas

: Goiás x Amazonas Competição : 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025

: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025 Data e horário : Sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

: Sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local : Estádio Haílé Pinheiro, Goiânia

: Estádio Haílé Pinheiro, Goiânia Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Amazon Prime e Zapping TV

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Régis); Welliton Matheus, Arthur Caíke e Pedrinho. Técnico: Jair Ventura.

Amazonas: Renan; Akapo, Wellington Nascimento, Fabiano e Rafael Monteiro; Robertinho, Larry Vásquez e Rafael Tavares; Cocote, Varanda e Vitão (Henrique Almeida). Técnico: Eduardo Barros.

O confronto promete ser equilibrado, com o Goiás buscando aproveitar o fator casa e o Amazonas querendo surpreender em sua estreia na Série B.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.