Genoa x Udinese ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (04/04)

Futebol na TV ao vivo: a partida entre Genoa x Udinese pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (04) às 15h45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do Genoa , que é o mandante do jogo.

Genoa x Udinese: Previsão, Notícias da Equipe e Prováveis Escalações

Na sexta-feira (4), Genoa e Udinese se enfrentam no Stadio Luigi Ferraris, às 15h45 (horário de Brasília), pela 31ª rodada da Serie A italiana. Ambas as equipes buscam consolidar um lugar na parte superior da tabela.

Análise da Partida

O Genoa chega ao confronto após uma derrota por 1 a 0 para a Juventus, ocupando a 12ª posição na tabela. Apesar disso, a equipe tem um bom histórico em casa em 2025, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos.

Por outro lado, a Udinese também vem de um revés, perdendo para a Inter de Milão. O time comandado por Kosta Runjaic ocupa a 10ª colocação e busca se distanciar ainda mais do Genoa na tabela. No entanto, a equipe não vence três jogos seguidos na Serie A desde que o treinador alemão assumiu o comando.

Nos últimos seis encontros entre as duas equipes, o Genoa está invicto, tendo vencido quatro e empatado dois, com destaque para a vitória por 2 a 0 no primeiro turno.

Forma Recente

Genoa: WLDDWL

Udinese: WWWDLL

Notícias das Equipes

O Genoa terá o retorno do lateral Aaron Martin após suspensão, enquanto Vitinha também estará disponível. Maxwel Cornet e Junior Messias seguem como dúvidas, enquanto Mattia Bani e Honest Ahanor estão fora.

Pela Udinese, Alexis Sánchez e Florian Thauvin são desfalques confirmados, enquanto Jordan Zemura é dúvida devido a uma lesão na panturrilha. Lorenzo Lucca segue como principal referência ofensiva.

Prováveis Escalações

Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti.

Udinese: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Lucca.

Palpite: Genoa 1-1 Udinese

Com as equipes apresentando equilíbrio nos últimos confrontos, é provável que tenhamos um jogo disputado. Genoa leva vantagem em casa, mas a Udinese tem qualidade suficiente para buscar pelo menos um ponto.

