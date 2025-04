Fundação Cultural abre inscrições para editais da PNAB

Posted on

Avelino Israel Fundação Cultural Cassiano Ricardo O Museu do Folclore de São José dos Campos iniciará, no próximo dia 22 (sábado), uma nova fase do Grupo de Estudos. A partir desta data, os encontros ocorrerão quinzenalmente no Museu do Folclore, sempre aos sábados, das 14h às 16h. A participação é gratuita, mas é necessário […]