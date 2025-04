Final Four da Champions das Américas será no Maracanãzinho

O ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, sediará o Final Four da Basketball Champions League Américas (BCLA), a Champions League das Américas de basquete, principal competição entre clubes das Américas do Sul e Central. Serão dois dias de evento, com semifinal e final, em 18 e 19 de abril.

Dois times brasileiros seguem vivos na competição, porém somente um deles estará na grande decisão, já que eles se enfrentam em uma das semifinais. Flamengo (campeão em 2020-21) e Franca (vencedor em 2022-23) buscarão avançar na tentativa de um segundo título no torneio.

Rio de Janeiro to host 2024-25 BCL Americas Final 4 #BCLAmericas https://t.co/8Q5mFrN30H — #BCLAmericas (@BCLAmericas) April 1, 2025

Na outra semifinal, medem forças duas equipes argentinas: o Boca Juniors e o Instituto de Córdoba. Os horários das partidas, tanto das semifinais quanto da final, ainda não foram divulgados.

CBB e LNB chegam a acordo

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB), instituição que gerencia o NBB (Novo Basquete Brasil), anunciaram nesta quarta-feira (2) que firmaram acordo, costurado junto à FIBA (Federação Internacional de Basquete), para que a competição volte a receber a chancela da confederação como primeira divisão nacional do basquete masculino a partir da próxima temporada (2025-26).

Na nota, também foi anunciado que a CBB passará a organizar a Copa do Brasil de basquete como torneio de pré-temporada.