Desempenho de Sorocaba nas exportações se mantém positivo e cresce 21,6% no primeiro trimestre de 2025 – Agência de Notícias

O montante das exportações do município representa 3,5% de toda a balança comercial paulista

Sorocaba vem apresentando consecutivos indicadores positivos também referentes à balança comercial. De janeiro a março deste ano, houve aumento de 21,6% nas exportações de Sorocaba, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram US$ 609,5 milhões no primeiro trimestre de 2025, ante US$ US$ 501,4 milhões do mesmo período em 2024. O montante das exportações do município representa 3,5% de toda a balança comercial paulista. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Com isso, Sorocaba ocupa o 5º lugar de cidades que mais exportam no Estado de São Paulo, além de ficar à frente nesse resultado, até mesmo, de cidades de porte semelhante ou maior no Estado, como São José dos Campos (US$ 604,6 milhões), Piracicaba (US$ 527,8 milhões), Campinas (US$ 299 milhões), Jundiaí (US$ 208,6 milhões), São Caetano do Sul (US$ 174 milhões) e Santo André (US$ 106 milhões).

“Cada dia mais Sorocaba ganha destaque com sua economia que se mantém sempre aquecida, devido ao setor industrial aqui instalado. Isso é fruto de todo trabalho conjunto do Poder Público, da iniciativa privada, de profissionais qualificados e empreendedores que investem, em nossa cidade”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

Os principais produtos exportados por Sorocaba, no período analisado, seguem sendo automóveis de passageiros e outros veículos (44%); partes e acessórios dos veículos (12%) e máquinas e aparelhos para colheita (5,5%). Ainda, os principais destinos das exportações da cidade foram Argentina (56,9%), Colômbia (6,7%) e EUA (6,3%).

O secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana, fala sobre as ações realizadas pela pasta municipal, em prol da economia da cidade. “Nossos profissionais técnicos qualificados trabalham constantemente em programas de incentivos fiscais e de desburocratização, um dos fatores decisivos do empresário para instalar sua unidade industrial em Sorocaba. Isso favorece os investimentos, o que também reflete nas exportações dos produtos e em todos esses índices econômicos positivos do município”, conclui o secretário.