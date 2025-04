Comunicado Oficial – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A campanha tem como foco aumentar a captação de bolsas de sangue do Hemorio – Prefeitura do Rio O Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, realiza nesta sexta-feira (1º/9), uma campanha de doação de sangue, das 8h às 14h, no auditório Ivo Pitanguy. A ação tem como foco aumentar a captação de bolsas de sangue […]