Cícero Lucena defendeu criação de consórcio no turismo na Região Metropolitana de João Pessoa no II Confep

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ministrou palestra sobre a ‘Regionalização dos Consórcios Públicos’, nesta quinta-feira (3), no II Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba (Confep), que acontece no Centro de Convenções. Durante o evento, o gestor da Capital paraibana, que também é presidente do Consórcio da Região Metropolitana (MetroMais), lembrou o crescimento da cidade na área do turismo, oportunidade em que defendeu um consórcio para o setor na Região Metropolitana.

“João Pessoa hoje é a queridinha do Brasil, no crescimento, no desenvolvimento econômico. Somos a capital com maior perspectiva de crescimento. João Pessoa não vai caber nesse crescimento e, por isso, que é importante que a gente trabalhe um consórcio na área do turismo, para que a gente consolide esse momento, essa celebração que estamos tendo nesse momento, para consolidar esse crescimento e fazer com que seja um crescimento sustentável, que tenha futuro, que não perca a qualidade de vida. João Pessoa precisa dos municípios da Região Metropolitana para que a gente possa dar sustentabilidade a esse projeto que o Governo do Estado tem nos ajudado, tem sido um parceiro fenomenal, com a visão municipalista que tem o governador João Azevêdo”, destacou.

Os consórcios municipais são, segundo o prefeito Cícero Lucena, o trampolim para o desenvolvimento regional. A fala do gestor é baseada em um dos maiores cases de sucesso no que se refere a administração pública municipal: o ex-lixão do Roger.

“Eu tive a primeira oportunidade, como gestor, de ser, ainda no meu primeiro mandato como prefeito dessa cidade, de criar o consórcio da Região Metropolitana de João Pessoa. Naquele instante, nossa maior dificuldade era Bayeux, por exemplo, que não tinha onde depositar lixo. Cabedelo tinha dificuldade em depositar lixo porque o lençol freático é bastante elevado pelo solo arenoso. Naquela oportunidade, nós vimos pessoas morando no lixão do Roger e disputando o alimento, muitas vezes, com os animais, desde idosos, pessoas de média idade, até mesmo crianças. João Pessoa, então, liderou esse processo da solução do lixão do Roger, que nós conseguimos fechar em 2003”, citou.

Novo reconhecimento – A embaixadora de governança climática e presidente da Rede de Governança Climática de Sustentabilidade, Renata Andrade, elogiou as medidas do prefeito Cícero para garantir os cuidados com o meio ambiente e revelou que a cidade logo será reconhecida com o ‘Selo de Sustentabilidade do Turismo’, a ser criado em breve.

“Vocês têm um prefeito extremamente capacitado. Não tenho como enumerar as ações de políticas políticas de desenvolvimento sustentável que estão sendo aplicadas aqui. O senhor disse que os municípios só têm limitações geográficas. Por que vocês acham que todo mundo está querendo vir morar em João Pessoa? Porque vocês têm um grande gestor”, pontuou.

Confep – O Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios do Estado da Paraíba, que acontece até esta sexta-feira (4), é realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) e pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O Confep 2025 é voltado para prefeitos e prefeitas, secretários, assessores e outros membros das administrações municipais paraibanas. Seu objetivo é apresentar iniciativas e soluções para apoiar as gestões municipais na resolução de desafios e na melhoria dos serviços públicos.

Feira dos Municípios – Nesta segunda edição, o Confep conta com a Feira dos Municípios, onde as cidades paraibanas estão expondo suas particularidades. Os estandes destacam as riquezas culturais, gastronômicas, turísticas e econômicas de cada localidade. Além disso, tem espaço para atrações musicais e artísticas.