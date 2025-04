Chicago Bulls x Portland Trail Blazers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (04/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Chicago Bulls x Portland Trail Blazers hoje, HOJE (04) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Palpite Chicago Bulls x Portland Trail Blazers – NBA 2024/2025

Em partida válida pela temporada regular da NBA 2024/2025, Chicago Bulls e Portland Trail Blazers se enfrentam nesta sexta-feira, 04 de abril, a partir das 21h00 (horário de Brasília). O jogo acontece no United Center, em Chicago, e a transmissão será feita pelo NBA League Pass.

Análise das Equipes

O Chicago Bulls voltou a vencer e consolidou sua vaga para o play-in. Atualmente, ocupa a 10ª posição da Conferência Leste com um registro de 34 vitórias e 42 derrotas. O destaque da equipe é Lonzo Ball, que lidera o time na busca pelos playoffs. Apesar de dificuldades defensivas, o Bulls tem mostrado evolução. O time terá as ausências de Dosumnu e Jones, ambos lesionados.

O Portland Trail Blazers está na 12ª colocação da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 43 derrotas. A equipe venceu sua última partida, mantendo chances de disputar o play-in. No entanto, a inconsistência defensiva tem sido um problema. McGowens e Williams estão fora do jogo devido a lesão.

Histórico de Confrontos

Nos últimos seis duelos entre as equipes, cada uma venceu três vezes. No encontro mais recente, o Blazers venceu por 113 a 102. Entretanto, jogando em casa, o Bulls tem um leve favoritismo, com vitórias em 4 dos últimos 5 jogos como mandante.

Estatísticas Recentes

Chicago Bulls

Vitórias: 4 nos últimos 6 jogos

Pontuação média: 117,6 por jogo

Principais vitórias recentes: contra Raptors, Lakers e Nuggets

Portland Trail Blazers

Vitórias: 2 nos últimos 6 jogos

Oscilações defensivas têm comprometido resultados

Principais derrotas recentes: contra Knicks, Kings e Celtics

Palpite para Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Considerando o momento atual das equipes, a boa fase do Bulls em casa e seu histórico recente favorável, o prognóstico é de vitória para o Chicago Bulls.

Palpite: Chicago Bulls vence

Odd: 1.4

