CET-Rio monta esquema de trânsito para jogo Fluminense x Bragantino no Maracanã – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

CET-Rio preparou esquema especial de trânsito para jogo no Maracanã – Marcos de Paula/ Prefeitura do Rio

A CET-Rio realizará operação de trânsito neste domingo, 06/04, para jogo do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Red Bull Bragantino, que acontecerá às 16h, no estádio do Maracanã. A partir das 13h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região do estádio. E, além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h da data que ocorre a partida de futebol.

O efetivo da CET-Rio contará com 30 pessoas, entre agentes e apoiadores de tráfego, 05 veículos operacionais e 08 motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. E, ainda, no reforço das informações do tráfego, 13 painéis de mensagens variáveis informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas. Todo o conjunto a favor da segurança viária, fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, como também, na orientação dos pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES

Das 13h30 às 20h

– Rua Professor Eurico Rabelo;

– Rua Artur Menezes;

– Rua Conselheiro Olegário;

– Rua Isidro de Figueiredo;

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo;

– Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Mata Machado.

Das 17h40 às 20h

– Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.

– Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 10h às 20h

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo;

– Rua Isidro de Figueiredo;

– Rua Artur Menezes;

– Rua Conselheiro Olegário;

– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

ROTAS ALTERNATIVAS

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.