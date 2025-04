CET recebe ‘Sonhos de Francisco – Contos do Vale do Paraíba’

João Paulo Sardinha





O palco do CET (Centro de Estudos Teatrais) recebe neste sábado (5), às 21h, o espetáculo de dança “Sonhos de Francisco – Contos do Vale do Paraíba”, de Marcelo Fernandes e Rafael Gonzá.

A apresentação é livre para todos os públicos. O ingresso é solidário – um pacote de trigo ou fubá – e pode ser reservado no site da FCCR.

“Sonhos de Francisco, contos do Vale do Paraíba”, é um espetáculo narrativo, uma adaptação cênica do Livro “Sonhos de Francisco, contos do Vale do Paraíba”, escrita pelo filósofo Marcelo Fernandes. Esta história leva a conscientização da preservação da cultura popular da região do Vale do Paraíba e da fauna e flora da Mata Atlântica.

A história conta uma aventura de três crianças, Francisco, Maria e Zé, que conhecem os animais da floresta. A apresentação lúdica de contação de história foi feita pelo artista Marcelo Fernandes dos Santos, com fantoches ilustrativos dos animais silvestres, e com participação do Músico Rafael Gonzá com viola caipira.

Ficha Técnica

Artista Marcelo Fernandes e músico Rafael Gonzá

Categoria: Infantil

Gênero: narrativo

Recomendação Etária: livre

Duração: 1 hora

Serviço

CET (Centro de Estudos Teatrais)

Avenida Olivo Gomes, 100, Santana



