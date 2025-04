Cadela resgatada de rua em Nova Iguaçu ajuda nova tutora a recuperar alegria após grandes perdas

Nesta sexta-feira, 4 de abril, é celebrado o Dia Mundial dos Animais de Rua

“A Pérola não foi salva. Foi ela quem me salvou”. A afirmação é de Tânia Regina Pereira Braga, 64 anos, moradora do Centro de Nova Iguaçu. Ela é tutora da Pérola, uma típica cadela caramelo, sem raça definida. O animal de estimação dá sentido à vida de Tânia, que sofreu perdas importantes nos últimos anos e hoje se dedica a dar amor e carinho à sua pet. Mas nem sempre a vida de Pérola foi receber mimos de sua tutora.

Pérola era uma cadela de rua que foi resgatada pela vendedora autônoma Cátia Viana, 53 anos, também moradora do Centro de Nova Iguaçu. Ela encontrou o animal em uma situação crítica, abaixo do peso ideal e extremamente debilitado. “Ela estava caquética, cheirava a carniça e estava repleta de carrapatos. Eu a retirei da rua e a levei direto para uma clínica veterinária, onde ela passou por exames. Ela tinha anemia e a doença do carrapato”, conta Cátia, que possui um abrigo para animais de rua. “Como não havia mais espaço, eu a levei para uma hospedagem e ela foi tratada durante um mês com antibióticos e suplementos, vacinada e castrada”.

Cátia é uma das protetoras de animais parceiras da Assessoria Especial de Proteção ao Animal, órgão da Prefeitura de Nova Iguaçu. Quando a cadela já estava em boas condições de saúde, Cátia a levou para um feira de adoção. Foi lá que Tânia e a caramelo se conheceram. A adoção não ocorreu naquele momento, mas o amor foi à primeira vista e, posteriormente, Tânia entrou em contato com Cátia para pedir a adoção.

“Perdi meu namorado, em julho de 2023, e minha mãe, em agosto. Eu me vi sozinha e a Pérola me salvou. Foi aquele encontro que Deus promove em nossas vidas, ela é meu amorzinho”, conta Tânia, que elogia o trabalho de proteção animal. “Fico muito grata por este trabalho de resgate e adoção e feliz quando as pessoas sentem o coração tocado por um animal que precisa de ajuda”.

Adoção de pets cresce na cidade

Em maio de 2023, a Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu a primeira Feira Municipal de Adoção de Cães e Gatos, ação organizada pela Assessoria Especial de Proteção ao Animal. Somente naquele ano, 80 animais foram adotados nas oito edições de feiras realizadas. Em 2024, o número de adoções subiu para 118 em sete feiras presenciais. Além disso, a prefeitura promoveu uma feira virtual. Os 15 pets disponíveis ganharam novos lares. Com isso, os 133 animais adotados no ano passado representaram um aumento de 66% em relação a 2023. Em 2025, somente nas duas feiras realizadas até agora, já foram registradas 34 adoções.

Apesar do crescimento do número, o assessor especial de Proteção ao Animal, Marcelo Reis, garante que a prioridade é a qualidade da adoção, não a quantidade. “Somos muito rigorosos nas entrevistas com os possíveis tutores. Temos que ter certeza de que esses animais não vão voltar para rua logo por terem sidos adotados por impulso. Prezamos pela qualidade dos pretendentes em adotar os pets”, ressalta.

Para adotar um cão ou gato, os interessados preencheram termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar os cuidados necessários ao animal. Os pets disponíveis para adoção são devidamente castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, pois estes ainda não atingiram a idade necessária. Além disso, todos os bichinhos são microchipados.

As feiras municipais de adoção de animais são realizadas mensalmente na Praça de Eventos do TopShopping, no 1º piso, localizado na Avenida Governador Roberto Silveira 540, no Centro. As ações são promovidas pela Assessoria Especial de Proteção ao Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), em parceria com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e com grupos de protetores independentes. Esses voluntários desempenham um papel essencial ao resgatar, cuidar e preparar os animais para a adoção, oferecendo a oportunidade de encontrar um novo lar e uma vida melhor.