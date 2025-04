ASSISTIR Fluminense x Flamengo FLAFLU AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (03/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Fluminense x Flamengo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (03) às 17 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Flu, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Fluminense x Flamengo Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 promete emoção com o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. As equipes se enfrentam na quinta-feira (3), às 17h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado Sportv.

Situação das equipes

O Fluminense ocupa a 14ª posição na tabela, com três pontos em três jogos. Na última rodada, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza.

O Flamengo, por outro lado, ainda não venceu na competição e ocupa a lanterna, com zero pontos. No último confronto, o Rubro-Negro sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Vasco.

Nos confrontos diretos entre as equipes no histórico recente, foram 54 jogos, com 19 vitórias do Fluminense, 12 empates e 23 vitórias do Flamengo.

Ficha Técnica

Fluminense x Flamengo

4ª Rodada – Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: Quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 17h (de Brasília)

Quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 17h (de Brasília) Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro

Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro Transmissão: Sportv

Prováveis escalações

Fluminense: Kevyn; João Victor, Gustavo e Kayky; Gabriel, Fábio Henrique, Júlio e Leonardo; Kelwvin, Keven e Gustavo Dohmann. Técnico: Romulo Rodrigues.

Flamengo: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Pedro Henrique. Técnico: Nuno Campos.

O duelo promete muita rivalidade e pode ser crucial para a recuperação de ambas as equipes no torneio. Quem sairá vencedor deste clássico carioca?

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?