América-MG x Botafogo-SP Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (05/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre América-MG x Botafogo-SP é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (05) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem coelho como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

CRB x Chapecoense: Saiba Onde Assistir, Horário e Escalações do Duelo Pela Série B 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro começa pegando fogo neste sábado, 5 de abril de 2025. Às 16h (horário de Brasília), CRB e Chapecoense se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, marcando o início da caminhada de ambas as equipes na busca pelo acesso à elite do futebol nacional. A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ Premium.

América x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e tudo sobre a estreia na Série B 2025

Neste sábado (5), às 18h30 (horário de Brasília), o América-MG estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo-SP, em partida que será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte. A expectativa é de casa cheia para apoiar o Coelho em busca do retorno à elite do futebol nacional.

O confronto marca um reencontro curioso: no ano passado, as duas equipes também se enfrentaram na estreia da competição, empatando por 1 a 1 em Ribeirão Preto.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos canais de YouTube do MRNEWS e Sports, além da ESPN e da plataforma Disney+.

Como chegam as equipes

América-MG

Após ser rebaixado da Série A em 2024, o América aposta em uma equipe reformulada e jovem para voltar à elite do futebol brasileiro. O técnico William Batista vem promovendo mudanças táticas e deve apostar na experiência de jogadores como Willian Bigode e Marlon, além do talento dos jovens Kauã Diniz e Cauan Barros.

Botafogo-SP

O time paulista quer ir além da campanha intermediária do ano passado e brigar por uma das quatro vagas de acesso. Sob o comando de Márcio Zanardi, o Botafogo-SP manteve a base e contratou reforços experientes como Jonathan Cafú e Jefferson Nem para dar mais poder ofensivo à equipe.

Prováveis escalações

América-MG:

Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari; Figueiredo, Fabinho e Willian Bigode.

Técnico: William Batista

Botafogo-SP:

João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Jefferson Nem e Alexandre Jesus.

Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

(DF) Assistente 1: Lucas Costa Modesto (DF)

(DF) Assistente 2: Lehi Souza Silva (DF)

(DF) Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

(MG) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Expectativa

Com o fator casa a favor, o América busca estrear com vitória e dar confiança ao elenco logo no início da campanha. Já o Botafogo-SP quer surpreender fora de casa e mostrar força desde a primeira rodada. O duelo promete equilíbrio e intensidade, com boas opções ofensivas em ambos os lados.

Fique ligado e acompanhe tudo sobre a Série B aqui!

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.